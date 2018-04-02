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До конца апреля принимают документы на получение налоговых льгот
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До конца апреля принимают документы на получение налоговых льгот 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Подать документы на льготы по налогам на имущество россияне могут до 30 апреля. Это гарантирует формирование налогового уведомления за 2017 год с учетом необходимых скидок.
Как отмечают эксперты, документы примут и позднее, но тогда возникнет необходимость пересчета квитанций, что затянет предоставление льгот. В первую очередь это касается тех физических лиц, у которых право на налоговые льготы возникло впервые в прошлом году, например, в связи с выходом на пенсию, приобретением статуса многодетных и т. п.
Согласно сообщению на сайте федеральной налоговой инспекции, если заявление о предоставлении налоговой льготы ранее направлялось в налоговый орган и в нем не указывалось на то, что льгота будет использована в ограниченный период, заново представлять документы не требуется. Направить их можно как по почте, так и через «Личный кабинет налогоплательщика», или же лично явиться в налоговую инспекцию.
Напомним, что от транспортного налога в России освобождены владельцы грузовиков с максимальной массой больше 12 тонн, зарегистрированные в системе «Платон». Земельный налог могут не платить пенсионеры, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и другие категории граждан, имеющих в собственности до 6 соток земли. Льготы на налоги на имущество физических лиц имеют 15 категорий налогоплательщиков.
Также с 29 апреля станет проще регистрироваться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Сейчас документы необходимо предоставлять лично в налоговый орган или МФЦ, а с конца месяца это можно будет сделать в электронной форме. Это позволит сократить по времени всю процедуру.
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