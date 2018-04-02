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Яровая: необходимо сохранить в Стратегии нацполитики РФ понятие единого культурного кода
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Яровая: необходимо сохранить в Стратегии нацполитики РФ понятие единого культурного кода 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") считает необходимым сохранить в Стратегии национальной политики РФ понятие «единый цивилизационный код» наряду с понятием «духовная общность российского народа».
Выступая в понедельник на парламентских слушаниях, посвященных вопросам миграционной политики на пространстве СНГ, парламентарий напомнила, что в настоящее время обсуждается проект изменений Стратегии национальной политики РФ, разработанный Федеральным агентством по делам национальностей. По словам Яровой, «этот документ напрямую касается не только национальной политики в отношении граждан России, но и иностранцев, прибывающих в страну».
"Мы очень дорожим тем уникальным опытом, который есть у России, многонационального и многоконфессионального сотрудничества. Мы гордимся тем, что этносы и малые народы сохраняют свою индивидуальность, свой язык, культуру, но при этом созданы общие обычаи и культура. Поэтому мы выражаем некоторую обеспокоенность в рамках того проекта, который мы увидели в публичном пространстве, из которого исчезли некоторые сущностные вещи", — рассказала депутат. «Мы считаем, что ни в коем случае нельзя исключать из Стратегии национальной политики понятие единого культурного цивилизационного кода, который характеризуется особым стремлением к правде и справедливости», — продолжила она, пояснив, что предложения исключить соответствующее понятие в обсуждаемых поправках Стратегии поступили от Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН.
Яровая обратила внимание на то, что «российское государство создавалось как единение народов, системообразующим ядром которого исторически выступал русский народ». «Мы предлагаем сохранить понятие „духовная общность многонационального народа РФ“ [в Стратегии национальной политики РФ]», — подчеркнула она. По мнению вице-спикера Госдумы, подобный подход необходим, чтобы не только сохранить «доверительный климат межнационального взаимодействия, исторически сложившийся в России», но и «обозначить значимость признания российских традиций теми, кто приезжает».
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