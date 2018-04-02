Глава контрольно-счетной палаты досрочно покидает свой пост 

Председатель Контрольно-счетной палаты Волгограда Владимир Гордин подал заявление с просьбой о досрочной отставке.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», в документе главный аудитор попросил освободить его от занимаемой им должности с 28 апреля. Заявление уже рассмотрели депутаты гордумы, 4 апреля соответствующий проект решения они рассмотрят на специальном заседании.
Напомним, что 64-летний Владимир Гордин возглавляет городскую КСП уже 18 лет. В 2003 году он был признан Лучшим финансовым контролером России Ассоциацией контрольно-счетных органов РФ.