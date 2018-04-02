Глава контрольно-счетной палаты досрочно покидает свой пост

Председатель Контрольно-счетной палаты Волгограда Владимир Гордин подал заявление с просьбой о досрочной отставке.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», в документе главный аудитор попросил освободить его от занимаемой им должности с 28 апреля. Заявление уже рассмотрели депутаты гордумы, 4 апреля соответствующий проект решения они рассмотрят на специальном заседании.