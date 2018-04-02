Ни один муниципалитет не достиг целевых показателей среднемесячной зарплаты работникам социальной сферы. ИНФОГРАФИКА 

По итогам 2017 года ни один муниципалитет Псковской области не смог достичь всех целевых показателей среднемесячной зарплаты работникам социальной сферы, об этом сообщает комитет по труду и занятости администрации Псковской области в своём докладе «Об исполнении указов президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за 2017 год и данные за январь — февраль 2018 года». Комитет предоставил информацию о выполнении целевых показателей по работникам дошкольного, общего и дополнительного образования, а также работникам сферы культуры. Наилучшие показатели — у Великолукского и Псковского районов, которые не выполнили по одному показателю при недостижении показателя менее чем на 5 процентов, а также Пскова, Великих Лук и Плюсского района, у которых также не достигнут один показатель, но недостижение — более 5 процентов. Наихудшие показатели — в Гдовском районе. Также ведомство представило данные по остижению целевых показателей среднемесячной начисленной заработной платы отдельными категориями работников социальной сферы за 2017 год.