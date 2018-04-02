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Ни один муниципалитет не достиг целевых показателей среднемесячной зарплаты работникам социальной сферы. ИНФОГРАФИКА
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Ни один муниципалитет не достиг целевых показателей среднемесячной зарплаты работникам социальной сферы. ИНФОГРАФИКА 

Псковская губерния 1 час назад
Фото: Псковская губерния
По итогам 2017 года ни один муниципалитет Псковской области не смог достичь всех целевых показателей среднемесячной зарплаты работникам социальной сферы, об этом сообщает комитет по труду и занятости администрации Псковской области в своём докладе «Об исполнении указов президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за 2017 год и данные за январь — февраль 2018 года». Комитет предоставил информацию о выполнении целевых показателей по работникам дошкольного, общего и дополнительного образования, а также работникам сферы культуры. Наилучшие показатели — у Великолукского и Псковского районов, которые не выполнили по одному показателю при недостижении показателя менее чем на 5 процентов, а также Пскова, Великих Лук и Плюсского района, у которых также не достигнут один показатель, но недостижение — более 5 процентов. Наихудшие показатели — в Гдовском районе. Также ведомство представило данные по остижению целевых показателей среднемесячной начисленной заработной платы отдельными категориями работников социальной сферы за 2017 год.
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