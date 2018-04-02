Юные читатели библиотеки на Весенней создадут большую модель солнечной системы из воздушных шаров

Библиотека № 47 на Весенней приглашает юных читателей посетить познавательное мероприятие «Звезды зовут!», приуроченное ко Дню космонавтики. Встреча пройдет в среду, 11 апреля.

— Маленькие гости ответят на вопросы «космической» викторины и попытаются создать большую модель солнечной системы из воздушных шаров, — рассказала ведущий библиотекарь учреждения Елена Опанасенко.

Также ребята распутают цепочку загадок о звездном небе и разгадают кроссворд.

Начало в 12.00. Напомним, библиотека № 47 находится по адресу улица Весенняя, дом 8. (то)