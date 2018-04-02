В РА прошло заседание Совета по взаимодействию с религиозными объединениями

Мурата Кумпилова. Вопросы взаимодействия органов власти с основными религиозными конфессиями обсудили сегодня на первом заседании Совета при главе РА по взаимодействию с религиозными объединениями, прошедшем под председательством главы Адыгеи

Председатель Комитета РА по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскер Шхалахов доложил о проводимой в республике работе по гармонизации межэтнических отношений, поддержанию межрелигиозного диалога, духовно-нравственному воспитанию.

«Для Адыгеи, в которой проживают люди разных национальностей и вероисповедания, сохранение мира и спокойствия в регионе, межнационального и межконфессионального согласия, повышение благополучия граждан и их духовно-нравственное воспитание — это крайне актуальная и ответственная работа. Мы должны совместно с представителями ведущих религиозных конфессий ставить перед собой конкретные задачи и добиваться результатов. Нельзя допускать формализма в этой деятельности. Вовлекайте в созидательные процессы самый широкий круг людей», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

О реализуемых совместных проектах с органами власти рассказали муфтий мусульман Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов и руководитель епархиального отдела Майкопской и Адыгейской епархии Вячеслав Лемешко , сообщает пресс-служба главы РА.

Религиозные деятели участвуют во всех ключевых событиях в жизни республики, вовлечены в работу по противодействию деструктивной идеологии, просветительскую деятельность и решение таких актуальных задач, как профилактика наркомании и алкоголизма, пропаганда здорового образа жизни, семейных ценностей и т.д.

В свою очередь руководство республики оказывает основным конфессиям поддержку в организации религиозных праздников, строительстве храмов и мечетей, помогает в финансировании.

Участники заседания выразили уверенность, что Совет при главе РА по взаимодействию с религиозными объединениями станет площадкой для открытого диалога и плодотворного сотрудничества светской власти и духовных лидеров.