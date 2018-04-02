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В РА прошло заседание Совета по взаимодействию с религиозными объединениями
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В РА прошло заседание Совета по взаимодействию с религиозными объединениями 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Вопросы взаимодействия органов власти с основными религиозными конфессиями обсудили сегодня на первом заседании Совета при главе РА по взаимодействию с религиозными объединениями, прошедшем под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
Председатель Комитета РА по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскер Шхалахов доложил о проводимой в республике работе по гармонизации межэтнических отношений, поддержанию межрелигиозного диалога, духовно-нравственному воспитанию.
«Для Адыгеи, в которой проживают люди разных национальностей и вероисповедания, сохранение мира и спокойствия в регионе, межнационального и межконфессионального согласия, повышение благополучия граждан и их духовно-нравственное воспитание — это крайне актуальная и ответственная работа. Мы должны совместно с представителями ведущих религиозных конфессий ставить перед собой конкретные задачи и добиваться результатов. Нельзя допускать формализма в этой деятельности. Вовлекайте в созидательные процессы самый широкий круг людей», — подчеркнул Мурат Кумпилов.
О реализуемых совместных проектах с органами власти рассказали муфтий мусульман Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов и руководитель епархиального отдела Майкопской и Адыгейской епархии Вячеслав Лемешко, сообщает пресс-служба главы РА.
Религиозные деятели участвуют во всех ключевых событиях в жизни республики, вовлечены в работу по противодействию деструктивной идеологии, просветительскую деятельность и решение таких актуальных задач, как профилактика наркомании и алкоголизма, пропаганда здорового образа жизни, семейных ценностей и т.д.
В свою очередь руководство республики оказывает основным конфессиям поддержку в организации религиозных праздников, строительстве храмов и мечетей, помогает в финансировании.
Участники заседания выразили уверенность, что Совет при главе РА по взаимодействию с религиозными объединениями станет площадкой для открытого диалога и плодотворного сотрудничества светской власти и духовных лидеров.
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