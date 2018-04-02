Программа V фестиваля имени Федора Ушакова объединит лучшие наработки прошлых лет

Рыбинске прошло первое заседание оргкомитета по подготовке к V Всероссийскому патриотическому фестивалю культуры и искусства имени святого праведного воина Федора Ушакова, который пройдет в городе 5 августа. Организаторы мероприятия получили президентский грант и теперь намерены сделать программу еще разнообразнее и насыщеннее.

Фестиваль проходит с 2014 года при поддержке администраций Рыбинска и Рыбинского района, а также Рыбинской епархии. На этот раз участие в нем примут представители не только разных регионов РФ , но и других стран.

— Цель фестиваля, который, безусловно, имеет огромное воспитательное, патриотическое и духовное значение — это не только прославление святого непобедимого адмирала Федора Ушакова. Это и демонстрация единого культурного пространства, дающего возможность в потоке времени ощутить личную причастность к лучшему в русской культуре, к истории своего государства, — сказала директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева . — Помнить о культурных и исторических корнях и уважать их — это и есть патриотизм.

Откроется праздник Божественной литургией в храме Богоявления на Острову, где был крещен будущий прославленный флотоводец. Затем начнут работать разные тематические площадки, от спортивных до гастрономических. Представители поискового движения из разных регионов страны примут участие во всероссийском смотре «Ушаковский берег». Они организуют уникальную совместную экспозицию из находок, обнаруженных во время экспедиций.

Ярославля, Санкт-Петербурга, Севастополя, Керчи, Тамбова, Саранска, Калининграда, Новороссийска, Анапы, Челябинска, Мурманска, Кронштадта, Астрахани, Владивостока, Грецию, Кипр, Межрегиональный турнир по военно-прикладным видам спорта памяти Ф. Ф. Ушакова объединит команды из городов, которые связаны с именем адмирала, — из Рыбинска, Тутаева Минска и других. Приглашения направлены также в Турцию Черногорию и другие государства, которые имеют отношение к военным подвигам Федора Ушакова.

Экспозиция «От гардемарина до непобедимого адмирала» включает в себя выставку, основанную на фондах Музея адмирала Ушакова, и интерактивные площадки. Все желающие смогут попробовать себя в работе с такелажем, зарядить и выстрелить из корабельного орудия. На воде будет работать школа юнг. Гастрономическая площадка «Флотская кухня» познакомит гостей фестиваля с реальным меню эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» — одного из кораблей ВМФ РФ.

Для туристов откроется маршрут «Один день из детства непобедимого адмирала» с погружением в атмосферу жизни мелкопоместного дворянства XVIII века. Людей искусства приглашают на пленэр, мастер-классы, конкурс литературно-музыкальных композиций.

Ожидается, что в концертной программе примут участие ансамбль песни и пляски Черноморского флота РФ, известные солисты, сводный хор Валаамского монастыря, Спасо-Преображенского собора и объединения «Соколята». Представители всех городов и стран, связанных с Федором Ушаковым, высадят памятную аллею. Предположительно фестиваль посетят не менее пяти тысяч человек.