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В Кургане во время учебной эвакуации, людей не пустили к выходу
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В Кургане во время учебной эвакуации, людей не пустили к выходу 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Всю минувшую неделю сотрудники МЧС и прокуратуры проводили проверки торгово-развлекательных центров Кургана. Обследование выявило более десятка нарушений: от нерабочей системы оповещения по ЧС, до заблокированных эвакуационных выходов. И, если техническую сторону можно и нужно исправить, то научить курганцев грамотно действовать при пожаре можно только создав экстремальную ситуацию.
Так, сегодня в Гипермаркете «Магнит Семейный» в самый неожиданный момент по громкой связи было объявлено об эвакуации покупателей. Курганцам сказали, чтобы они оставляли свои покупки и без паники направлялись к выходам. Не обошлось без недоразумений. По словам покупателей, никто из сотрудников магазина не объяснил, куда нужно идти. А когда, глядя на выбегающий персонал гипермаркета, толпа направилась к дверям, народ развернули в противоположном направлении. При этом было объявлено, что ближайшим выходом могут пользоваться только сотрудники магазина. Получается, что в случает ЧП курганцы должны будут искать выход, а не пытаться спастись.
По неофициальной информации, выход для персонала обычно закрыт совсем.
Учения по эвакуации гостей магазина уже прошли в ТРЦ «ГиперСити» и ТЦ «РИО». В последнем за действиями персонала наблюдала проверяющая комиссия. Тогда нареканий не было. Интересно, не возникнут ли они после того, как спасением людей будут заниматься без надзора?
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