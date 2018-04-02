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«Я паркуюсь, как чудак»: доска «почета» первой недели проекта
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«Я паркуюсь, как чудак»: доска «почета» первой недели проекта 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
На нашем сайте стартовал проект «Я паркуюсь, как чудак». Это еженедельная «доска почета» для автомобилистов, которые осознанно нарушили ПДД и право других на безопасность и свободу передвижения. Сезон фотоохоты продлится до 23 апреля. По итогу месяца на нашем сайте будет запущено онлайн-голосование, в котором читатели 29.ru выберут автора самой удачной фотографии. А пока смотрите на кадры, которые мы уже получили.
По итогу месяца на нашем сайте будет запущено онлайн-голосование, в котором читатели 29.ru выберут автора самой удачной фотографии. Победитель получит приз от партнера проекта, автосервиса «Натали-Сервис» — 5 литров масла Motul, замену фильтра и масла.
Присылайте фотографии нарушений, свидетелем которых вы стали, в редакцию 29.ru (для этого есть специальный альбом в нашей группе «ВКонтакте»). Не забудьте добавить краткое описание (время, место и дату). Пусть общегородская слава найдет героев!
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