Ещё
Более 300 зданий района Люблино приведут в порядок в апреле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 300 зданий района Люблино приведут в порядок в апреле 

Префектура Юго-Восточного административного округа 35 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
В рамках месячника по уборке и благоустройству в районе Люблино запланировано привести в порядок, промыв их, фасады и цоколи 306 зданий.
— Работы по жилому фонду, объектам дорожного хозяйства, приведению в порядок после зимнего сезона дворовых территорий выполняют ГБУ «Жилищник района Люблино» и частные управляющие компании, — сообщил первый заместитель главы управы района Люблино по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства Сергей Сандурский. — Также запланированы работы по ремонту цоколей, окраске газонного ограждения, ремонту контейнерных площадок, водоотводящих лотков, крылец, козырьков подъездов, лестниц, входных дверей.
В порядок также будут приведены чердачные и подвальные помещения.
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
Префектура ЮВАО опровергла падение наледи на голову женщины в районе Лефортово Префект ЮВАО поручил главам управ проверить все места общественного пребывания в округе Около 300 дворовых территорий очистят в районе Выхино-Жулебино в апреле
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность321
Киевский прокурор появился на телевидении голым84
Стало известно о тайном счете Скрипалей104
Шойгу сделал предложение детям из Кемерово54
Семью Нетребко выгнали из театра49
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение