Более 300 зданий района Люблино приведут в порядок в апреле

В рамках месячника по уборке и благоустройству в районе Люблино запланировано привести в порядок, промыв их, фасады и цоколи 306 зданий.

— Работы по жилому фонду, объектам дорожного хозяйства, приведению в порядок после зимнего сезона дворовых территорий выполняют ГБУ «Жилищник района Люблино» и частные управляющие компании, — сообщил первый заместитель главы управы района Люблино по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства Сергей Сандурский . — Также запланированы работы по ремонту цоколей, окраске газонного ограждения, ремонту контейнерных площадок, водоотводящих лотков, крылец, козырьков подъездов, лестниц, входных дверей.

В порядок также будут приведены чердачные и подвальные помещения.