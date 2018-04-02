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ФССП летом решит проблему взыскания штрафов с полных тёзок должника
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ФССП летом решит проблему взыскания штрафов с полных тёзок должника 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Приставы больше не будут ошибаться с должниками по административным штрафам — с 31 июля в постановлениях кроме ФИО и даты рождения будут указывать дополнительный идентификатор, сообщил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.
"С 31 июля 2018 года вводится необходимость указания в постановлениях о привлечении к административной ответственности дополнительного идентификатора", — сказал Аристов журналистам.
Он отметил, что это может быть индивидуальный номер налогоплательщика, СНИЛС, номер водительского удостоверения, номер свидетельства о регистрации транспортного средства или номер паспорта — в зависимости от органа, который вынес постановление о привлечении к административной ответственности.
"Это практически на 100 процентов исключит возможность взыскания долга не с того физического лица", — пояснил Аристов.
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