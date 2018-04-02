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Костромичка Светлана Хохлова просит помочь ей стать «Мисс Россия–2018»
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Костромичка Светлана Хохлова просит помочь ей стать «Мисс Россия–2018» 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Светлана Хохлова просит костромичей проголосовать за нее в конкурсе «Мисс Россия — 2018», узнал KOSTROMA.TODAY. Девушка вошла в ТОП-20 участниц, и теперь хочет попасть в десятку. Голосование за красавиц проходит на официальной страничке конкурса «Мисс Россия — 2018». Отдать свой голос за Светлану можно, зайдя на сайт из социальных сетей.
«Дорогие мои! Началось голосование на официальном сайте Мисс Россия. Ваша поддержка очень и очень важна для меня, так как именно это голосование определяет 10 девушек, которые пройдут в ТОП-20», — пишет на страничке в социльной сети Светлана. Напомним, в конце марта костромичка вышла в финал конкурса «Мисс Россия — 2018». Позади девушки осталось около 300 соперниц.
Финал конкурса пройдет 14 апреля в Москве. Победительница будет представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
В феврале этого года Светлана Хохлова уже получила одну корону. Костромичка выигралаконкурс конкурс Miss Tourism and Culture Universe 2018. Откровенный рассказ Светланы о модельном бизнесе можно прочитать здесь.
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