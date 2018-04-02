«Агрызская ЦРБ» будет в рассрочку платить компенсацию семье погибшего пациента 

Агрызский районный суд Татарстана одобрил прошение районной больницы о рассрочке на выплату 800 тысяч рублей в качестве морального вреда за смерть пациента Александра Бондаря. О решении суда говорит юрист Андрей Сучков, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права». Представители ГАУЗ «Агрызская ЦРБ» заявили всуде, что средствами на выплату полной компенсации учреждение не располагает. В заявлении уточнялось, при исполнении обязательств по выплате компенсации больница могла бы «нарушить законные интересы пациентов». Рассрочка, одобренная судом, предполагает выплату семье погибшего Александра Бондаря по 80 тысяч рублей ежемесячно. Полная сумма должна быть выплачена до конца 2018 года, сообщают «Idel. Реалии» со ссылкой на Сучкова.