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Патриарх вознес молитву за погибших кемеровчан
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Патриарх вознес молитву за погибших кемеровчан 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В понедельник, 2 апреля, в Малом соборе Донского монастыря Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молитвенное поминовение всех «во граде Кемерове в огненной стихии погибших».
В понедельник Страстной седмицы — завершающей недели Великого поста, патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с архиепископом Венским и Будапештским Антонием, епископом Бронницким Парамоном — наместником Донского монастыря, совершили литургию Преждеосвященных даров в Малом соборе столичного Донского ставропигиального мужского монастыря.
Каждый день Страстной седмицы посвящен воспоминанию событий, которые вошли в последние дни земной жизни Христа. В Великий Понедельник церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного своими братьями в египетское рабство, что явилось прообразом страдающего за человеческий род сына Божия.
2 апреля исполняется девять дней со дня трагедии в городе Кемерове, в результате которой погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. За богослужением в Малом соборе Донского монастыря Святейший Патриарх Кирилл совершил молитвенное поминовение погибших.
По окончании литургии предстоятель Русской православной церкви обратился к верующим с проповедью.
— Хотел бы также еще раз сказать о том, что сегодня девятый день кончины тех детей и взрослых, которые погибли в Кемерове. Мы вознесли молитву к Господу об упокоении погибших в огне. Мы верим, что по молитвам церкви и даже через те муки, которые прошли скончавшиеся, они, несомненно, обрели царствие Божие. И они сегодня там, перед лицом Божиим. Мы молимся за них так, как повелевает нам церковь и наша совесть в надежде, что они, став перед лицом Божиим, помолятся о городе Кемерове, о народе своем и об Отечестве нашем. Да примет Господь светлые души в небесное царство и сотворит вечную молитвенную о них память в наших сердцах, — сказал предстоятель Русской православной церкви.
В дар братии обители Святейший Патриарх Кирилл передал сборник своих проповедей «В годину тяжкую Богом избранный…», посвященный 100-летию избрания святителя Тихона на Патриарший престол, и фотоальбом «Жизнь в служении», выпущенный к 70-летию Его Святейшества.
КСТАТИ
Донской ставропигиальный мужской монастырь основан в 1593 году. Обитель посвящена Донской иконе Божией Матери, чудесным образом избавившей Москву от разорения ханом Казы-Гиреем. Монастырь основан на месте, где войско ожидало боя с татарскими полчищами.
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