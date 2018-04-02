Патриарх вознес молитву за погибших кемеровчан

В понедельник Страстной седмицы — завершающей недели Великого поста, патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с архиепископом Венским и Будапештским Антонием, епископом Бронницким Парамоном — наместником Донского монастыря, совершили литургию Преждеосвященных даров в Малом соборе столичного Донского ставропигиального мужского монастыря.

Каждый день Страстной седмицы посвящен воспоминанию событий, которые вошли в последние дни земной жизни Христа. В Великий Понедельник церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного своими братьями в египетское рабство, что явилось прообразом страдающего за человеческий род сына Божия.

2 апреля исполняется девять дней со дня трагедии в городе Кемерове, в результате которой погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. За богослужением в Малом соборе Донского монастыря Святейший Патриарх Кирилл совершил молитвенное поминовение погибших.

По окончании литургии предстоятель Русской православной церкви обратился к верующим с проповедью.

— Хотел бы также еще раз сказать о том, что сегодня девятый день кончины тех детей и взрослых, которые погибли в Кемерове. Мы вознесли молитву к Господу об упокоении погибших в огне. Мы верим, что по молитвам церкви и даже через те муки, которые прошли скончавшиеся, они, несомненно, обрели царствие Божие. И они сегодня там, перед лицом Божиим. Мы молимся за них так, как повелевает нам церковь и наша совесть в надежде, что они, став перед лицом Божиим, помолятся о городе Кемерове, о народе своем и об Отечестве нашем. Да примет Господь светлые души в небесное царство и сотворит вечную молитвенную о них память в наших сердцах, — сказал предстоятель Русской православной церкви.

В дар братии обители Святейший Патриарх Кирилл передал сборник своих проповедей «В годину тяжкую Богом избранный…», посвященный 100-летию избрания святителя Тихона на Патриарший престол, и фотоальбом «Жизнь в служении», выпущенный к 70-летию Его Святейшества.

КСТАТИ