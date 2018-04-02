Ещё
Каша из топора? К «делу Скрипалей» добавили гречку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Каша из топора? К «делу Скрипалей» добавили гречку 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В нашумевшем деле «Скрипалей» появилась новая версия. Скотланд-Ярд подозревает, что британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь отравили с помощью гречки, содержавшей вещество под кодовым названием «Новичок». Об этом на своих страницах пишет британский таблоид The Sun.
По информации издания, полицейские уже допросили знакомую Скрипалей, которая может быть причастна к перевозке, предположительно, отравленной крупы. Отмечается, что Скрипаль попросил дочь Юлию привезти из России гречку, лавровый лист и специи. Но она забыла сделать покупки и попросила об этом подругу, летевшую в Великобританию другим рейсом.
Напомним, отец и дочь были найдены отравленными токсическим веществом в городе Солсбери 4 марта. Сейчас бывший шпион Сергей Скрипаль находится в критическом состоянии, а Юлия неожиданно пришла в сознание и активно идет на поправку.
Великобритания сразу же обвинила Москву в покушении на Скрипалей, хотя и не предоставила ни одного доказательства. Более того, поспешила выслать российских дипломатов. А потом убедила еще 27 стран последовать ее примеру. Ответ не заставил себя ждать. Столько же сотрудников западных дипмиссий в течение этой недели должны отправиться на родину. Перспективы развития этого конфликта сегодня прокомментировал глава российского МИДа Сергей Лавров.
«Как далеко мы зайдем — мы все, я имею в виду — зависит не от нас. В дипломатии есть принцип взаимности, его никто не отменял, и этот принцип будет применяться последовательно. Как в детстве говорили: «кто первый начал, тот должен и остановиться». Мы не хотим уподобляться детским играм, но пока наши партнеры занимаются ровно этим», — сказал Лавров.
Больше всего дипломатов выслали США. Сегодня закрылось Генконсульство России в Сиэтле. В ответ закрывается американское консульство в Санкт-Петербурге.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
В больницах остаются пятеро пострадавших при пожаре в Кемерове Каша из топора? К «делу Скрипалей» добавили гречку Торговый центр в Кемерове не был застрахован
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США77
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки195
Зеркальный ответ РФ затронул и Черногорию48
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
Трамп предложил Путину встретиться264
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение