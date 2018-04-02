Каша из топора? К «делу Скрипалей» добавили гречку

В нашумевшем деле «Скрипалей» появилась новая версия. Скотланд-Ярд подозревает, что британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь отравили с помощью гречки, содержавшей вещество под кодовым названием «Новичок». Об этом на своих страницах пишет британский таблоид The Sun.

По информации издания, полицейские уже допросили знакомую Скрипалей, которая может быть причастна к перевозке, предположительно, отравленной крупы. Отмечается, что Скрипаль попросил дочь Юлию привезти из России гречку, лавровый лист и специи. Но она забыла сделать покупки и попросила об этом подругу, летевшую в Великобританию другим рейсом.

Напомним, отец и дочь были найдены отравленными токсическим веществом в городе Солсбери 4 марта. Сейчас бывший шпион Сергей Скрипаль находится в критическом состоянии, а Юлия неожиданно пришла в сознание и активно идет на поправку.

Сергей Лавров. Великобритания сразу же обвинила Москву в покушении на Скрипалей, хотя и не предоставила ни одного доказательства. Более того, поспешила выслать российских дипломатов. А потом убедила еще 27 стран последовать ее примеру. Ответ не заставил себя ждать. Столько же сотрудников западных дипмиссий в течение этой недели должны отправиться на родину. Перспективы развития этого конфликта сегодня прокомментировал глава российского МИДа

«Как далеко мы зайдем — мы все, я имею в виду — зависит не от нас. В дипломатии есть принцип взаимности, его никто не отменял, и этот принцип будет применяться последовательно. Как в детстве говорили: «кто первый начал, тот должен и остановиться». Мы не хотим уподобляться детским играм, но пока наши партнеры занимаются ровно этим», — сказал Лавров.

Больше всего дипломатов выслали США . Сегодня закрылось Генконсульство России в Сиэтле. В ответ закрывается американское консульство в Санкт-Петербурге

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