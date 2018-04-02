Верховный суд разъяснил, как правильно выбрать псевдоним

Пользоваться псевдонимами с особой осторожностью придется писателям, журналистам и блогерам. Верховный суд рассмотрел комичную на первый взгляд ситуацию, которая на деле может обернуться для пишущего сообщества крупными неприятностями и исками.

К высшим судьям с жалобой обратился историк и публицист Феликс Разумовский . В популярной газете он обнаружил статьи, подписанные его именем. Ученого этот факт поверг в шок: он ведь никаких материалов в это издание не писал! Значит, кто-то, как рассудил мужчина, украл его родные инициалы и использует их в своих корыстных целях. В суде первой инстанции выяснилось, что под звучным именем скрывался работник газеты, решивший печататься под псевдонимом. Правда, как объяснял писака, умысла на «кражу» чужого имени у него не было — автору просто не нравилось, как смотрится на газетной полосе его неброская фамилия, вот он и выдумал себе «Феликса Разумовского». Но настоящий Разумовский заверил служителей Фемиды, что похищение имени обернулось для него нравственными страданиями, унизило и дискредитировало в глазах третьих лиц. Поэтому истец требовал и с газеты, и с зашифрованного автора компенсацию морального вреда: один рубль. У судей первой и второй инстанции такой нестандартный иск ничего, кроме недоумения, не вызвал. В своих решениях суды сослались на нормы Гражданского кодекса, который гласит, что имя человека — это всего лишь средство его индивидуализации. Паспортные данные гражданина нельзя запатентовать или получить на них свидетельство о праве собственности. А значит, и использовать чужое имя в качестве псевдонима может любой человек. Однако ВС занял совсем другую позицию. По мнению высших судей, право человека на имя — это не только право это имя иметь, но и возможность при определенных обстоятельствах запретить кому-либо им пользоваться. А значит, прежде чем подписывать свои шедевры красивым псевдонимом, следует получить согласие у настоящего владельца такого имени.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Комментирует адвокат в сфере авторского права Ирина Тулубьева : «Такие конфликты на практике случаются довольно часто. Нередко это действительно откровенное паразитирование на чужом раскрученном имени. Поэтому такое решение ВС принял совершенно справедливо. Но бывает, что человек действительно не имел злого умысла и взял псевдоним из головы. Или же в одном творческом пространстве сталкиваются два полных тезки по паспорту. Поэтому судебная практика по таким делам очень разная. Пишущему сообществу можно дать только один совет: писать либо под своим настоящим именем, либо не брать в качестве псевдонима имена известных людей. Тогда риска оказаться в суде не будет».

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