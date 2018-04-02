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Ставропольский «Монокристалл» начал выпуск сверхбольших сапфиров
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Ставропольский «Монокристалл» начал выпуск сверхбольших сапфиров 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Завод «Монокристалл», расположенный в Ставропольском крае, начал выпускать кристаллы искусственного сапфира большого и сверхбольшого диаметра. Для запуска проекта было разработано новое оборудование, сообщили в понедельник в департаменте внешних коммуникаций ФРП.
Помимо кристаллов искусственного сапфира больших и сверхбольших диаметров предприятие начало выпуск шестидюймовых пластин из сапфира, необходимых прия производстве светодиодов, смартфонов и другой высокотехнологичной продукции, сообщает ТАСС со ссылкой на Фондом развития промышленности (ФРП), поддержавший проект.
В ходе реализации проекта «Монокристалл» также разработал современное технологическое оборудование, позволяющее выпускать кристаллы весом от 120 до 400 килограммов, при этом увеличивается процент годного материала на выходе, а себестоимость продукции снижается, отмечают в фонде.
Ставропольское предприятие увеличило производственные мощности более чем на 70 процентов и намерено выпускать 60 тысяч шестидюймовых пластин ежемесячно. Общая стоимость проекта составила 1,5 миллиарда рублей, из них 280 миллионов рублей составляет льготный займ, предоставленный ФРП в конце 2016 года.
Компания «Монокристалл» — дочернее предприятие многоотраслевого промышленного холдинга «Концерн Энергомера». Компания занимает 50% мирового рынка сапфира для светоизлучающих диодов, мобильной электроники, она поставляет свою продукцию в более чем 25 стран мира.
ФРП создан по инициативе Минпромторга РФ с целью модернизации отечественной промышленности и обеспечения импортозамещения. Благодаря его программам российские предприятия могут получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств.
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