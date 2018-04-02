Куда перечислить налог, если есть обособленные подразделения

Финансисты еще раз напомнили о том, в какой бюджет перечислять НДФЛ, если у организации есть обособленные подразделения (ОП).

Право выбора, вставать или не вставать на учет по расположению ОП, у компании есть только в одном случае — подразделения должны находиться на территории одного муниципального образования, но инспектируемого разными ИФНС

Тогда, путем подачи специального Уведомления, организация определяется с выбором налогового органа.

Во всех других случаях, либо если организация правом выбора не воспользовалась, платить налог придется по месту локации каждого ОП.

НДФЛ уплачивается всегда в ту инспекцию, где состоит на учете ОП, в котором трудится физлицо (п. 7 ст. 226 НК РФ ).

ПИСЬМО ФНС РФ от 27.03.2018 № ГД-4-11/5666@

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