Выставка планеров откроется на улице Свободы

В субботу, 7 апреля, в Культурном центре «Салют» на улице Свободы 7 откроется выставка планеров.

— Выставка будет работать с 11.00, — пояснили организаторы.

Также 7 апреля в Культурном центре состоится мастер-класс по авиамоделированию, который начнется в 14.00 Занятие по сборке и запуску моделей планеров проведет представитель проекта «Маленький самолетик».

— Главная задача — научить мальчишек и девчонок правильно запускать самолетики в полет, — рассказали организаторы.

Вход свободный. Ограничение по возрасту 6+. Напомним, что Культурный центр находится по адресу: улица Свободы, дом 37. (ск)