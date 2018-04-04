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Выставка планеров откроется на улице Свободы
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Выставка планеров откроется на улице Свободы 

Управа района Куркино 53 минуты назад
Фото: Управа района Куркино
В субботу, 7 апреля, в Культурном центре «Салют» на улице Свободы 7 откроется выставка планеров.
— Выставка будет работать с 11.00, — пояснили организаторы.
Также 7 апреля в Культурном центре состоится мастер-класс по авиамоделированию, который начнется в 14.00  Занятие по сборке и запуску моделей планеров проведет представитель проекта «Маленький самолетик».
— Главная задача — научить мальчишек и девчонок правильно запускать самолетики в полет, — рассказали организаторы.
Вход свободный. Ограничение по возрасту 6+. Напомним, что Культурный центр находится по адресу: улица Свободы, дом 37. (ск)
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