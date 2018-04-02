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Как не надо жаловаться на исключение из ЕГРЮЛ
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Как не надо жаловаться на исключение из ЕГРЮЛ 

Время бухгалтера 1 час назад
ФНС оставила без рассмотрения жалобу налогоплательщика на исключение его из реестра юрлиц как недействующего, на неудачном примере налоговики рассказали, каких ошибок стоит избегать.
Сообщается, что обжалование указанных действий ФНС регулируется Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ и предусмотрено для всех заинтересованных лиц. В соответствии с Законом жалоба может быть подана в распечатанном виде или через ТКС. В последнем случае документ должен быть подписан заявителем или его представителем посредством электронной подписи. В случае если это сделано не будет представитель органа, получившего жалобу вправе оставить ее без рассмотрения. В указанных обстоятельствах заявитель сохраняет право отправить документ повторно, устранив препятствия для его принятия к работе.
ПИСЬМО ФНС РФ от 28.03.2018 № СА-4-9/5832@
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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