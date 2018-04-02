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Встреча «Что посеешь, то и пожнешь» пройдет в Кузьминках
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Встреча «Что посеешь, то и пожнешь» пройдет в Кузьминках 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
В библиотеке № 115 на улице Федора Полетаева, дом 28 пройдет тематическая встреча «Что посеешь, то и пожнешь». Стать участниками могут все желающие. Об этом рассказали в администрации библиотеки.
— Весна — самое время начать готовиться к новому дачному сезону. Это время пробуждения природы и одновременно начало хлопот для огородника, ведь необходимо все подготовить к грядущей посадке, — сказал представитель библиотеки.
Участники встречи узнают, что посадить на огороде весной и чем удобрять землю. Начало в 14.00. Вход свободный. (вт)
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