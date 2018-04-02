Встреча «Что посеешь, то и пожнешь» пройдет в Кузьминках

В библиотеке № 115 на улице Федора Полетаева, дом 28 пройдет тематическая встреча «Что посеешь, то и пожнешь». Стать участниками могут все желающие. Об этом рассказали в администрации библиотеки.

— Весна — самое время начать готовиться к новому дачному сезону. Это время пробуждения природы и одновременно начало хлопот для огородника, ведь необходимо все подготовить к грядущей посадке, — сказал представитель библиотеки.

Участники встречи узнают, что посадить на огороде весной и чем удобрять землю. Начало в 14.00. Вход свободный. (вт)