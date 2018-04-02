В Краснодаре улучшают дорожную ситуацию или усугубляют транспортный коллапс

Краснодар . 2 апреля — Новая Кубань. Изменения в схему организации дорожного движения вступают в силу 7 апреля.

Улица им. 40-летия Победы перестанет быть главной на двух перекрестках: на пересечениях с улицами Героев Разведчиков в сторону ул. Черкасской и им. Генерала Трошева.

Будет организовано одностороннее движение: от пересечения ул. им. Героя Владислава Посадского и автодороги в пос. Плодородный вдоль рынка в направлении ул. им. Генерала Трошева и далее по ул. им. Генерала Трошева до пересечения с ул. им. 40-летия Победы.

Также запретят стоянку транспортных средств а со стороны многоэтажной застройки по ул. им. Генерала Трошева от ул. им. 40-летия Победы до дома № 17/1 по ул. Героев Разведчиков и на участке ул. Героя Владислава Посадского от ул. им. Генерала Трошева до автомобильной дороги в сторону пос. Плодородного.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства уверены, что подобная мера улучшит дорожную ситуацию в этом районе. А проблема назрела после переноса цветочного рынка.

Тем временем затруднения дорожного движения в этом микрорайоне наблюдались и ранее. Они возникли после возведения стадиона ФК «Краснодар» и огромного количества многоквартирных домов. В час-пик здесь стоят в пробках все близлежащие улицы, включая и саму 40-летия Победы. Способно ли изменение приоритета движения транспортных средств улучшить ситуацию в разрастающемся микрорайоне? Или все таки без строительства новых дорог данную проблему уже не решить?