Шанашиль: трудное положение Путина и России

Президент России Владимир Путин недолго наслаждался своей абсолютной победой на президентских выборах, которые состоялись 18 марта. Почти все страны Евросоюза и другие страны, не входящие в ЕС, подвергли его страну самому тяжелому наказанию, с которым когда-либо сталкивалась Россия в постсоветский период.

Путин победил на выборах и набрал больше 75% голосов в своей стране, что стало высоким, но вполне ожидаемым результатом. Российский президент подготовил все необходимое для достижения этого результата и стал новым царем. Однако инцидент с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери запрещенными химическими веществами в городе Солсбери на юге Англии открыл врата ада для Путина.

Канада и Великобритания и еще 20 европейских стран, а также США Австралия наложили различные санкции на Россию.

Анкаре. Известно, что эти санкции по своей тяжести выходят за рамки инцидента с отравлением. Однако они только увеличивают роль новой России в мире, которая не только противостоит интересами западных стран, но и интересам многих других народов, особенно на Ближнем Востоке. Россия в новую эпоху, в отличие от традиционной роли бывшего Советского Союза, прикладывает все усилия для помощи и поддержки диктаторских режимов, таких как режимы Каддафи, Башара Асада , Али Абдаллы Салеха и Саддама Хусейна. Например, роль Ирана Турции незначительна на местном, региональном и международном уровнях. Эти страны никогда бы не нарушили принятые международные правила поведения, если бы Москва не оказывала поддержку Тегерану

Путин сфокусировал свое внимание на международной политике под предлогом защиты экономических и политических интересов своей страны. Однако теперь ясно, что опираясь на режимы-изгои и их народы, он больше не добивается реализации каких-либо национальных интересов России или чего-либо еще в долгосрочной перспективе. Эти режимы просуществовали слишком долго, поэтому пришел конец режиму Саддама, эпохе режима Каддафи и других.

Президенту Путину нужны новые подходы в области внешней политики, чтобы спасти себя и вывести свою страну из трудного положения, в которое она сейчас попала. Необходимо исходить из национальных интересов и интересов других народов, а не только имперских амбиций, которые Путин и его окружение, по-видимому, стремятся реализовать.

*Шанашиль — особый вид балконов, характерных для иракской архитектуры. Основной его элемент — деревянная решетка, украшенная геометрическим или растительным орнаментом.

Комментарии:

Самир Адиль: Уважаемый профессор Аднан, приветствую вас. Ваши слова точны в отношении России, но как насчет Запада, поддерживает ли он демократические режимы, такие как феодальный режим Персидского залива, режим Пиночета в Чили , Сухарто в Индонезии и южноамериканскую диктатуру? Трамп, Мэй, Путин и Макрон — просто разные лица, которые выполняют одну и ту же грязную работу. Именно Запад открыл двери боевикам ИГИЛ (запрещена в РФ — прим. ред.), что всем хорошо известно. С наилучшими пожеланиями

Тхамер Аль-Хаимус: Лучший анализ, чтобы не делать ставку на тиранов при любых обстоятельствах и ужасах

Рамзи Аль-Хайдер: В популярной пословице говорится: «Будет ли тень прямой, если ствол кривой?». Почему ни одна из этих стран не подала голос, когда американцы и англичане вторглись в Ирак и полностью уничтожили его под фальшивым предлогом вместе с древней цивилизацией и 30 миллионами человек. Они не остановились на этом и передали бразды правления бандам, которые принесли тьму и разрушения. Это привело к гибели Саддама Хусейна. Они отравили двух шпионов, выслали 70 российских дипломатов. И я хотел бы задать Европе вопрос, сколько американских и британских дипломатов выслали, когда те отравили Ирак своей цивилизацией и людьми? Я подожду вашего вердикта.

Альнасир Тхабит: Игра по-прежнему остается долгой. Тираны из-за своего нарциссизма не признают ошибок своей политики и не хотят их исправить, особенно если обладают огромным арсеналом оружия и деньгами. Они поддерживают демагогов, популистов и диктаторов… Этот разговор не напоминает вам о ком-то еще?