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Исполняющим обязанности мэра Нальчика назначили Таймураза Ахохова
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Исполняющим обязанности мэра Нальчика назначили Таймураза Ахохова 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НАЛЬЧИК, 2 апр — РИА Новости. Депутаты совета местного самоуправления Нальчика назначили исполняющим обязанности главы администрации города Таймураза Ахохова, который до последнего времени занимал должность первого вице-премьера правительства Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба главы региона.
"В понедельник на сессии совета местного самоуправления городского округа Нальчик заместителем главы горадминистрации назначен Таймураз Ахохов, ранее занимавший должность первого вице-премьера правительства КБР. В этот же день депутаты возложили на Ахохова исполнение обязанностей главы администрации Нальчика", — говорится в сообщении.
Отмечается, что прежний руководитель муниципалитета Арсен Алакаев освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.
Ранее Ахохов работал в федеральных правоохранительных и налоговых органах, занимал должность заместителя министра труда, занятости и социальной защиты КБР, руководителя управления федерального казначейства по КБР. С ноября 2016 года работал заместителем председателя правительства, с июля 2017 года — первым заместителем председателя правительства Кабардино-Балкарии.
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