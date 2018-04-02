Исполняющим обязанности мэра Нальчика назначили Таймураза Ахохова

НАЛЬЧИК , 2 апр — РИА Новости . Депутаты совета местного самоуправления Нальчика назначили исполняющим обязанности главы администрации города Таймураза Ахохова, который до последнего времени занимал должность первого вице-премьера правительства Кабардино-Балкарии , сообщает пресс-служба главы региона.

"В понедельник на сессии совета местного самоуправления городского округа Нальчик заместителем главы горадминистрации назначен Таймураз Ахохов, ранее занимавший должность первого вице-премьера правительства КБР. В этот же день депутаты возложили на Ахохова исполнение обязанностей главы администрации Нальчика", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прежний руководитель муниципалитета Арсен Алакаев освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.