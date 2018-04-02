Хулиганы с обстроенным чувством прекрасного остановили электричку и разрисовали ее 

Об этом говорится в сообщении «Укрзализныци».
«Группа наглых хулиганов остановила придорожный поезд, чтобы разрисовать вагоны графити. Первого апреля многочисленная группа молодчиков, одетых в балаклавы, остановила пригородный поезд сообщением Днепр-Баловка, открыв конечных кран тормозной магистрали на хвостовом вагоне. Инцидент произошел в 8:22 на остановочной платформе «52-й километр» перегона Каменское — Баловка», — рассказали в «Укрзализныце».
Молодые люди не дали помощнику машиниста восстановить давление в тормозной магистрали, пока не разрисовали граффити все шесть вагонов электрички.
«Вынужденная остановка пригородного поезда составила 22 минуты, до конечного пункта маршрута — станции Баловка — он прибыл с опозданием на 19 минут», — отмечается в сообщении.
Железнодорожники сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.
Сам состав временно отстранят от курсирования для перекраски вагонов. Ориентировочная стоимость работ составит 200 тыс. грн. (около 400 тыс. руб.).
Ранее на Украине уже случались подобные инциденты. После 2014 года в стране на фоне кризиса в МВД наблюдается рост преступности, в том числе и молодежной.