Хулиганы с обстроенным чувством прекрасного остановили электричку и разрисовали ее

Об этом говорится в сообщении «Укрзализныци»

«Группа наглых хулиганов остановила придорожный поезд, чтобы разрисовать вагоны графити. Первого апреля многочисленная группа молодчиков, одетых в балаклавы, остановила пригородный поезд сообщением Днепр-Баловка, открыв конечных кран тормозной магистрали на хвостовом вагоне. Инцидент произошел в 8:22 на остановочной платформе «52-й километр» перегона Каменское — Баловка», — рассказали в «Укрзализныце».

Молодые люди не дали помощнику машиниста восстановить давление в тормозной магистрали, пока не разрисовали граффити все шесть вагонов электрички.

«Вынужденная остановка пригородного поезда составила 22 минуты, до конечного пункта маршрута — станции Баловка — он прибыл с опозданием на 19 минут», — отмечается в сообщении.

Железнодорожники сообщили о произошедшем в правоохранительные органы

Сам состав временно отстранят от курсирования для перекраски вагонов. Ориентировочная стоимость работ составит 200 тыс. грн. (около 400 тыс. руб.).