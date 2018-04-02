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Яровая рассказала, почему затормозилось принятие законопроекта о «резиновых офисах»
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Яровая рассказала, почему затормозилось принятие законопроекта о «резиновых офисах» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Перед третьем чтением законопроекта о «резиновых офисах» Правительство предложило отказаться от одного из самых важных принципов документа, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
«Призванная решить проблему «резиновых офисов» законодательная инициатива уже принята в двух чтениях. Мы заложили в ней то требование, которое вытекает из решения Конституционного суда, — что фиктивной должна считаться постановка на учёт по адресу юридического лица в том случае, если работник не находится с ним в трудовых отношениях и не проживает по адресу юридического лица. То есть если там не созданы условия для проживания», — напомнила депутат.
По словам Ирины Яровой, перед третьим чтением законопроекта Правительство предложило отказаться от второго принципа — проживания по адресу юридического лица. «Мы полагаем, что такое отступление было бы опасным, так как оно делает коррупционно возможным фиктивное регистрирование без проживания, — отметила она. — А для правоохранительных органов важна не отметка о проживании, а реальное нахождение».
Парламентарий рассказала, что в настоящее время депутаты «находятся в процессе диалога и обсуждения проблемы» с кабинетом министром. «Думаем, что мы найдём понимание», — сказала она.
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