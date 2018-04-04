Ещё
Главные открытия в современном искусстве представят в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Шойгу предупредил о новой угрозе
Шойгу предупредил о новой угрозе

Главные открытия в современном искусстве представят в Москве 

Москва24 42 минуты назад
Фото: Москва24
Выставка номинантов 13-й государственной премии в области современного искусства «Инновация-2018» откроется 10 апреля в Российской государственной библиотеке (РГБ), сообщает портал мэра и правительства Москвы.
До 12 мая вниманию гостей экспозиции будут представлены лучшие кураторские, образовательные, инклюзивные проекты, музыкальные и междисциплинарные фестивали, которые стали главным открытием российского искусства за последний год.
Также выставку можно будет увидеть онлайн. Куратор проекта — лауреат премии «Инновация-2017» Александр Буренков.
Премию «Инновация» учредили в 2005 году. Она присуждается за проекты, реализованные на территории России. В этом году в оргкомитет премии подали 375 заявок более чем из 50 российских городов. Награждение лауреатов состоится 27 апреля в Театре наций.
Москва24: последние новости
Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области Минтруд предложил увеличить пособие по безработице с 2019 года В СМИ появилась версия отравления Скрипалей гречневой кашей
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине «перекроют» Керченский пролив742
Путин заявил о полном разгроме ИГ222
Шойгу предупредил о новой угрозе73
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
Американский офицер убил жену из России25
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение