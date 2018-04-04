Главные открытия в современном искусстве представят в Москве

Выставка номинантов 13-й государственной премии в области современного искусства «Инновация-2018» откроется 10 апреля в Российской государственной библиотеке (РГБ), сообщает портал мэра и правительства Москвы

До 12 мая вниманию гостей экспозиции будут представлены лучшие кураторские, образовательные, инклюзивные проекты, музыкальные и междисциплинарные фестивали, которые стали главным открытием российского искусства за последний год.

Также выставку можно будет увидеть онлайн. Куратор проекта — лауреат премии «Инновация-2017» Александр Буренков.