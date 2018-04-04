Главные открытия в современном искусстве представят в Москве 

Выставка номинантов 13-й государственной премии в области современного искусства «Инновация-2018» откроется 10 апреля в Российской государственной библиотеке (РГБ), сообщает портал мэра и правительства Москвы.
До 12 мая вниманию гостей экспозиции будут представлены лучшие кураторские, образовательные, инклюзивные проекты, музыкальные и междисциплинарные фестивали, которые стали главным открытием российского искусства за последний год.
Также выставку можно будет увидеть онлайн. Куратор проекта — лауреат премии «Инновация-2017» Александр Буренков.
Премию «Инновация» учредили в 2005 году. Она присуждается за проекты, реализованные на территории России. В этом году в оргкомитет премии подали 375 заявок более чем из 50 российских городов. Награждение лауреатов состоится 27 апреля в Театре наций.