Дискуссия об искусстве фотографии пройдет в Российской государственной библиотеке 

Встреча с культурологом Марией Гурьевой в рамках лекций просветительского центра «Арзамас» и Российской государственной библиотеки пройдет 8 апреля.
В конференц-зале учреждения состоится не только беседа на тему фотографии и особенностей ее определения, но и мини-выставка: все желающие смогут увидеть даггеротипы 1840-50-х годов, портрет Сергея Есенина 1924 года и ранние образцы фото Москвы и Санкт-Петербурга.
Рекомендуется приходить заранее — в зале всего 400 мест.
Начало мероприятия в 16:00. Вход свободный. Адрес: улица Воздвиженка, дом 3/5.