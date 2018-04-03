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Дискуссия об искусстве фотографии пройдет в Российской государственной библиотеке
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Дискуссия об искусстве фотографии пройдет в Российской государственной библиотеке 

Управа района Арбат города Москвы 57 минут назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Встреча с культурологом Марией Гурьевой в рамках лекций просветительского центра «Арзамас» и Российской государственной библиотеки пройдет 8 апреля.
В конференц-зале учреждения состоится не только беседа на тему фотографии и особенностей ее определения, но и мини-выставка: все желающие смогут увидеть даггеротипы 1840-50-х годов, портрет Сергея Есенина 1924 года и ранние образцы фото Москвы и Санкт-Петербурга.
Рекомендуется приходить заранее — в зале всего 400 мест.
Начало мероприятия в 16:00. Вход свободный. Адрес: улица Воздвиженка, дом 3/5.
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