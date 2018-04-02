В Иркутске приставы арестовали счет зоопарка, владельцы ищут средства на покупку кормов

ИРКУТСК , 2 апреля. / ТАСС /. Судебные приставы наложили арест на расчетный счет зоогалереи в Иркутске, на которую наложен штраф за неисполнение судебного решения на освобождение земельного участка в границах мемориального парка, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Иркутской области

Оштрафованная организация владеет единственным в Иркутске зоопарком, которому по решению суда необходимо покинуть занимаемую территорию. Средства на арестованному счету предназначались, в том числе, для закупки кормов животным.

"Зоогалерея не оплатила в срок штрафы на сумму 90 тыс. рублей, наложенные за неисполнение судебного решения об освобождении земельного участка. В связи с этим было обращено взыскание на денежные средства на расчетном счете должника", — сказали в пресс-службе. Она отметила, что решение об освобождении галереей земельного участка на территории бывшего Центрального парка в Иркутске было принято в ноябре 2016 года, а решение об отсрочке его исполнения суд вынес только в августе 2017 года. Три штрафа по 30 тыс. рублей были начислены как раз за этот период.

По словам координатора зоогалереи Людмилы Ивушкиной, о наложенных штрафах владельцам организации известно не было, никаких извещений о необходимости уплаты в их адрес не поступало. «Если бы мы знали о таких штрафах, мы бы, несмотря на сложное финансовое положение, искали бы возможность их оплатить. Арестованный счет нам нужен для расчетов с контрагентами, в том числе для закупки кормов. Сейчас будем каким-то образом изыскивать средства и закупать их за наличный расчет», — рассказала она.

По словам Ивушкиной, зоогалерея не имеет возможности для строительства здания в каком-либо другом месте и будет впоследствии вновь ходатайствовать перед судом о переносе срока его исполнения.

Зоогалерея Ивушкиных была построена в 2005 году на окраине Центрального парка культуры и отдыха в Иркутске. В 2015 году мэрия Иркутска приняла решение сделать парк мемориальной зоной, поскольку до революции на этом месте располагалось кладбище. Зоогалерее было предложено переехать на остров Конный на Ангаре, однако организация не имеет финансовой возможности выступить в качестве инвестора или принять участие в торгах на приобретение земельного участка.

Зоогалерея Ивушкиных является единственным зоопарком в Иркутске. В ней содержатся 170 видов животных, многие из них пострадали от рук человека и проходят здесь лечение.