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Более 200 подъездов привели в порядок в районе Люблино за 2017 год
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Более 200 подъездов привели в порядок в районе Люблино за 2017 год 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Мое Люблино
В минувшем году в районе Люблино был организован ремонт 260 подъездов жилых многоквартирных домов. Об этом сообщил глава управы района Алексей Бирюков, выступая перед членами совета депутатов.
— Были запланированы работы по приведению в порядок 300 подъездов многоквартирных домов района. На 2018 год из-за задержки в поставке материалов перенесен ремонт 40 подъездов, — рассказал Алексей Бирюков.
Глава управы добавил, что также в прошлом году завершился ремонт фасада многоквартирного дома 2/123 по улице Мариупольской. (мю)
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