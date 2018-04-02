Более 200 подъездов привели в порядок в районе Люблино за 2017 год

В минувшем году в районе Люблино был организован ремонт 260 подъездов жилых многоквартирных домов. Об этом сообщил глава управы района Алексей Бирюков, выступая перед членами совета депутатов.

— Были запланированы работы по приведению в порядок 300 подъездов многоквартирных домов района. На 2018 год из-за задержки в поставке материалов перенесен ремонт 40 подъездов, — рассказал Алексей Бирюков

Глава управы добавил, что также в прошлом году завершился ремонт фасада многоквартирного дома 2/123 по улице Мариупольской. (мю)