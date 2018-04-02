Калининградская область отстает по темпам сборов платы за капремонт

Янтарный край занял 47 место из 69 в рейтинге, составленном центром ОНФ «Народная экспертиза» по результатам выполнения программ капремонта многоквартирных домов в 2017 году в регионах. Количество мест меньше числа субъектов РФ , пояснили составители, так как некоторые области набрали одинаковое количество баллов. Таким образом, перед Калининградской областью в списке значатся 57 российских регионов, в которых результаты выполнения программы капремонта оказались лучше.

Общее количество баллов самого западного региона страны составило 139. Для сравнения, лидер рейтинга, Белгородская область , набрала 286 баллов, а Забайкальский край и Тверская области, разделившие последнее место, заработали по 45 баллов.

При этом серьезное отставание Калининградской области наметилось по двум из четырех показателей рейтинга. Так, по уровню реализации 30-летней программы капремонта, отражающем соответствие темпов выполнения работ намеченным срокам, янтарный край набрал 20 баллов. У лидера рейтинга — 82 балла, у аутсайдеров — от 1 до 12. Немногим больше набрал регион по собираемости взносов в 2017 году — 23 балла. Лучшие и худшие показатели здесь аналогичны вышеназванным.

Ранее Фонд капитального ремонта Калининградской области сообщил, что в 2017 году против должников было подано 16 612 заявлений в суд. Общая сумма иска превышает 131,8 млн рублей. Причем, речь идет в данном случае исключительно о физических лицах. С юридическими договаривались в досудебном порядке — претензии выставили 162 компаниям на 9,7 млн рублей. Пока удалось взыскать 40% задолженности.

В службу судебных приставов в целях принудительного взыскания долга за капремонт было более трех тысяч исполнительных листов на 18 млн рублей, должники оплатили 4,2 млн рублей. Еще 6,4 млн рублей граждане оплатили добровольно.

В целом по стране, как отметили в центре ОНФ «Народная экспертиза» собираемость взносов растет, что говорит о росте доверия к системе капремонта.

Фото: gov39.ru