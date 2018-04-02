Positive Technologies вошла в магический квадрант Gartner 2018 года по тестированию безопасности приложений

Positive Technologies стала единственной новой компанией, включенной в этот рейтинг в 2018 году, а также на сегодняшний день является единственным отечественным вендором в квадранте.

Включение Positive Technologies в рейтинг аналитического агентства Gartner на относительно ранней стадии разработки PT Application Inspector (PT AI) свидетельствует о признании инновационного подхода к использованию технологии абстрактной интерпретации с целью повышения точности результатов анализа кода. Такой подход позволяет PT AI отфильтровывать ложные срабатывания и автоматически подтверждать возможность эксплуатации обнаруженных уязвимостей. Эта же технология лежит в основе поведенческого анализа мобильных приложений для iOS и Android (для приложений, написанных на C# с использованием Xamarin и на Android Java), выполняемого PT AI.

PT AI обеспечивает высочайшую точность обнаружения уязвимостей за счет сочетания нескольких методов анализа наряду с разработками в области фильтрации и подтверждения уязвимостей. Решение позволяет выявлять недостатки в безопасности на разных стадиях разработки и поддерживает как веб-, так и мобильные приложения.

«PT Application Inspector присутствует в продуктовой линейке компании сравнительно недавно. Но за последние пару лет уже получил широкое признание благодаря своей инновационности и практичности, а также высокому уровню поддержки, которую мы оказываем пользователям, — говорит Антон Александров , руководитель направления развития бизнеса по безопасности приложений Positive Technologies. — Статус нишевого игрока в магическом квадранте — это хороший катализатор для последующего развития продукта. Наша стратегия на год подразумевает его дальнейшую качественную трансформацию в соответствии с пожеланиями компаний-клиентов».

Решение полностью интегрировано с PT Application Firewall (PT AF). Аналитики Gartner ранее уже присваивали Positive Technologies статус визионера в магическом квадранте по защите веб-приложений с 2015 по 2017 годы. Интеграция PT AI и PT AF позволяет организациям мгновенно создавать и применять автоматические правила блокировки уязвимостей (виртуальные патчи) в используемых ими решениях для защиты приложений от атак, в которых эксплуатируются уязвимости, обнаруженные PT AI. Это обеспечивает непрерывность бизнес-процессов и дает разработчикам дополнительное время на исправление ошибок в исходном коде.