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Positive Technologies вошла в магический квадрант Gartner 2018 года по тестированию безопасности приложений
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Positive Technologies вошла в магический квадрант Gartner 2018 года по тестированию безопасности приложений 

SecurityLab.ru 1 час назад
Positive Technologies стала единственной новой компанией, включенной в этот рейтинг в 2018 году, а также на сегодняшний день является единственным отечественным вендором в квадранте.
Включение Positive Technologies в рейтинг аналитического агентства Gartner на относительно ранней стадии разработки PT Application Inspector (PT AI) свидетельствует о признании инновационного подхода к использованию технологии абстрактной интерпретации с целью повышения точности результатов анализа кода. Такой подход позволяет PT AI отфильтровывать ложные срабатывания и автоматически подтверждать возможность эксплуатации обнаруженных уязвимостей. Эта же технология лежит в основе поведенческого анализа мобильных приложений для iOS и Android (для приложений, написанных на C# с использованием Xamarin и на Android Java), выполняемого PT AI.
PT AI обеспечивает высочайшую точность обнаружения уязвимостей за счет сочетания нескольких методов анализа наряду с разработками в области фильтрации и подтверждения уязвимостей. Решение позволяет выявлять недостатки в безопасности на разных стадиях разработки и поддерживает как веб-, так и мобильные приложения.
«PT Application Inspector присутствует в продуктовой линейке компании сравнительно недавно. Но за последние пару лет уже получил широкое признание благодаря своей инновационности и практичности, а также высокому уровню поддержки, которую мы оказываем пользователям, — говорит Антон Александров, руководитель направления развития бизнеса по безопасности приложений Positive Technologies. — Статус нишевого игрока в магическом квадранте — это хороший катализатор для последующего развития продукта. Наша стратегия на год подразумевает его дальнейшую качественную трансформацию в соответствии с пожеланиями компаний-клиентов».
Решение полностью интегрировано с PT Application Firewall (PT AF). Аналитики Gartner ранее уже присваивали Positive Technologies статус визионера в магическом квадранте по защите веб-приложений с 2015 по 2017 годы. Интеграция PT AI и PT AF позволяет организациям мгновенно создавать и применять автоматические правила блокировки уязвимостей (виртуальные патчи) в используемых ими решениях для защиты приложений от атак, в которых эксплуатируются уязвимости, обнаруженные PT AI. Это обеспечивает непрерывность бизнес-процессов и дает разработчикам дополнительное время на исправление ошибок в исходном коде.
PT AI успешно используется в различных компаниях и организациях по всему миру, включая российские ― М. Видео, Банк «Санкт-Петербург», портал «Фабрикант» и др.
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