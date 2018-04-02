В Поморье стали закрывать ледовые переправы

Солнечная погода дала о себе знать — в Котласе закрылась первая ледовая переправа. Пешеходы по-прежнему могут пересекать реку, а вот автомобили уже нет. В соседнем с Котласом Верхнетоемском районе, где переправа раньше выдерживала 25 тонн, уменьшили грузоподъемность ледовой дороги в 5 раз.

В предыдущем году к апрелю закрылось 80 переправ, а в этом — лишь одна из 127. Но в ближайшие 2 недели переправы начнут массово закрывать.