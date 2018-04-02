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В Поморье стали закрывать ледовые переправы
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В Поморье стали закрывать ледовые переправы 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Солнечная погода дала о себе знать — в Котласе закрылась первая ледовая переправа. Пешеходы по-прежнему могут пересекать реку, а вот автомобили уже нет. В соседнем с Котласом Верхнетоемском районе, где переправа раньше выдерживала 25 тонн, уменьшили грузоподъемность ледовой дороги в 5 раз.
В предыдущем году к апрелю закрылось 80 переправ, а в этом — лишь одна из 127. Но в ближайшие 2 недели переправы начнут массово закрывать.
— Пешеходным переправам в ближайшее время закрытие не грозит, а вот транспортные закроют в первую очередь. В оттепель автомобили буквально прорезают колеи во льду, ослабляя его. К концу апреля все ледовые дороги должны быть закрыты, — рассказал главный специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах МЧС по Архангельской области Андрей Лесюк.
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