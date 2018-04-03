В Екатеринбурге МЧС пришлось оцепить пруд от желающих перейти по тонкому льду

Городской пруд Екатеринбурга патрулируют сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). Они дежурят вдоль береговой линии и призывают граждан не выходить на тонкий лед.

Беспилотник, осмотревший поверхность озера, выявил несколько опасных мест. «С воздуха были выявлены места промоин на городском пруду, вода на отдельных участках уже идет поверх льда, что свидетельствует о его интенсивном разрушении и делает лед опасным для передвижения», — рассказал госинспектор Центра ГИМС по Свердловской области Денис Обоскалов.

Он предупредил, что с каждым днем выходить на лед все опаснее и сообщил, что после проведенных бесед около 50 человек прислушались к совету инспекторов и не стали выходить на лед.

Как пояснили агентству ura.ru в ГИМС, за минувшие выходные остановили 25 жителей, которые, рискуя жизнью, переходили пруд по тонкому льду, не обращая внимание на предупреждающие таблички «Выход на лед запрещен».