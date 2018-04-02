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РФ заплатит жительнице Калининграда более 250 тысяч за сорванную поездку
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РФ заплатит жительнице Калининграда более 250 тысяч за сорванную поездку 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Подробности рассказали в пресс-службе областного суда.
В декабре 2016 года женщина вместе с медработником должна была отправиться по турпутевке на лечение во Въетнам. В аэропорту Петропавловск-Камчатского ее не пустили на рейс, так как выяснилось, что сотрудники службы судебных приставов ограничили ей выезд за границу. Женщине пришлось обменять билеты и вернуться в Калининград.
В отделе судебных приставов ей сообщили, что с 2013 года на ней «висит» неоконченное исполнительное производство, но при этом задолженность по кредитному договору была погашена. Женщина решила, что судебные приставы должны ответить за свое бездействие и пошла в суд. Она требовала как возмещения ущерба, так и взыскания морального вреда.
«В мае 2017 года решением Черняховского городского суда признано незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя, не окончившего исполнительное производство. Истице ограничили выезд за пределы Российской Федерации незаконно. При этом в материалах исполнительного производства отсутствовали какие-либо данные о том, что гражданке было известно о данном ограничении!, — рассказали в ведомстве.
Центральный районный суд решил взыскать с Российской Федерации в лице ФССП России убытки в размере 246 600 рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, расходы на уплату государственной пошлины в размере 5 966 рублей.
Решение не вступило в законную силу.
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