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В Подмосковье облюбовали онлайн-запись на прием к врачу
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В Подмосковье облюбовали онлайн-запись на прием к врачу 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Жители Подмосковья в первом квартале этого года записались к врачам через интернет более 2,5 миллиона раз. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, передает портал правительства региона.
«Внедрение информационных технологий в сферу здравоохранения позволяет жителям легко и быстро записаться на прием к нужному специалисту. Больше нет необходимости ехать в медучреждение и стоять в очереди в регистратуру», — отметил чиновник.
По его словам, ежемесячно услугой онлайн-записи пользуются порядка одного миллиона человек. «С начала года свыше 115 тысяч человек вызвали специалиста на дом онлайн», — добавил Марков.
Удаленная запись к врачу доступна через сайт госуслуг, инфоматы или по телефону. К некоторым специалистам записаться можно только через другого врача.
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