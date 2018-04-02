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Роман Шадрин разрушил интригу с директором ЦПКиО
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Роман Шадрин разрушил интригу с директором ЦПКиО 

АиФ Урал 41 минуту назад
Фото: АиФ Урал
Роман Шадрин переназначен на должность директора Центрального парка культуры и отдыха Екатеринбурга. Об этом он сам написал на личной странице в Facebook вечером, 2 апреля.
«Зашевелились СМИ. Не верьте слухам! Я не назначен И. О. директора ЦПКиО. Со мной контракт подписан», — сообщил подписчикам генерал и депутат Гордумы. Таким образом он опроверг информацию о том, что он оставлен в статусе и.о. с перспективой увольнения. Об этом написал уральские СМИ ссылаясь на пресс-секретаря мэрии Анатолия Карманова. Последний, правда, говорил о том, что назначение директора парка произойдет после конкурса проектов по развитию зоны отдыха.
Герой России, ветеран одной из Чеченских войн, ныне депутат Гордумы Екатеринбурга получил известность именно как директор ЦПКиО. Городская общественность объявила работу Романа Шадрина несоответствующей статусу городского парка. Директора, назначенного мэрией Екатеринбурга, обвиняли в создании мрачной атмосферы в популярном месте отдыха горожан. Часть их была возмущена как аллеей героев, которую стали называть «аллеей могилок», так и достаточно резким общением с Романа Александровича с оппонентами.
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