Екатеринбургскому ЦПКиО будут искать нового директора

В марте истек трудовой контракт у директора екатеринбургского Центрального парка культуры и отдыха Романа Шадрина . Пока он работает в статусе исполняющего обязанности.

Кто и когда возглавит ЦПКиО, в горадминистрации пока сказать не могут. «Готовится конкурс концепций развития парка, после его проведения будут искать руководителя, способного справиться с новыми задачами», — сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Деятельность генерала Шадрина, возглавившего ЦПКиО имени В. Маяковского в 2015 году, вызывала недовольство горожан. Екатеринбуржцы даже устроили сбор подписей за его отставку, полагая, что «маяковка» превращается в «дискомфортное, заброшенное, замусоренное пространство», похожее на кладбище. На погост парк стал похож после установки вдоль аллей памятников пожарным-спасателям, солдатам, пограничным войскам и внутренним войскам МВД

Кроме того, в парке несмотря на запрет продавали пиво, а санврачи летом 2017 года нашли в ЦПКиО ряд нарушений.

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