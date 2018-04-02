Россия постепенно уходит под воду. Весна идет 

Десятки населенных пунктов в России сейчас уходят под воду из-за паводков. Алтай, Хакасия, Иркутская область. Сегодня география потопа расширилась и за счет Волгоградской области — там объявлен режим чрезвычайной ситуации. По прогнозам синоптиков, скоро паводки придут и в Центральную Россию, передает корреспондент «МИР 24» Алексей Дашенко.
В Иркутской области появилась своя «маленькая Венеция». Так выглядят улицы села Хомутово. Однако местные знают, где пока еще можно перейти реку вброд.
«Самая трендовая одежда — болотные сапоги. Но все было ожидаемо», — говорит житель села Хомутово Сергей Решетов.
И не только из паводка. Жители поселка обвиняют в своих бедах одного из соседей, который после постройки дома решил закопать естественное русло, по которому талая вода годами текла через поселок.
«Администрация, МЧС, соседи, все приходили разговаривали. Он закрылся и никого не пустил к себе. Ни с кем на контакт не пошел, чтобы воду пропустить через его участок», — говорит местный житель Сергей Волков.
В результате вода так и осталась в поселке. Затопила не только улицы, но и подвалы, погреба. У многих жителей уничтожены все продукты и заготовки.
«У меня ипотека. Двое детей. Один в садик ходит, другой — в школу. И что теперь делать?» — спрашивает местный житель Александр Стрелов.
Теперь экскаваторы роют новые русла, но вода не уходит. А паводок, по словам жителей, только начинается.
Облеты спасатели совершают ежедневно. Ищут новые затопленные территории, к которым без плавсредств не добраться. В Алтайском крае около 40 населенных пунктов остаются в зоне бедствия. Однако внезапно ударивший мороз устроил спасателям короткую передышку.
«Все сковало льдом и замерзло. Это дает нам время для того, чтобы провести перегруппировку сил, дать возможность отдохнуть муниципалитету, спасателям, всем силам и службам и приготовиться к новым угрозам, которые могут быть», — говорит начальник ГУ МЧС России по региону Игорь Лисин.
На приусадебных участках работы не останавливаются. В некоторых домах полностью затопило погреба. Воду откачивают, но она снова прибывает.
Сейчас в зоне бедствия работают около полутора тысяч спасателей и более 500 единиц спецтехники. Однако людей не хватает. Самая сложная ситуация в Краснощековском, Усть-Пристанском и Зональном районах. С приходом тепла в регионе ожидают разлива рек еще и в предгорье.
А в Хакасии талые воды размыли дороги в четырех поселках. Правда, сейчас там тоже подморозило. Спасатели откачивают воду, чистят ливневую канализацию. Создают защитные насыпи и укрепляют дамбы. С приходом большой воды именно на них возлагают самые большие надежды.
К ликвидации последствий паводков готовы присоединиться и военные. Уже создана специальная группировка из 30 тысяч человек.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM