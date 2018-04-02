Россия постепенно уходит под воду. Весна идет

В Иркутской области появилась своя «маленькая Венеция ». Так выглядят улицы села Хомутово. Однако местные знают, где пока еще можно перейти реку вброд.

«Самая трендовая одежда — болотные сапоги. Но все было ожидаемо», — говорит житель села Хомутово Сергей Решетов

И не только из паводка. Жители поселка обвиняют в своих бедах одного из соседей, который после постройки дома решил закопать естественное русло, по которому талая вода годами текла через поселок.

«Администрация, МЧС , соседи, все приходили разговаривали. Он закрылся и никого не пустил к себе. Ни с кем на контакт не пошел, чтобы воду пропустить через его участок», — говорит местный житель Сергей Волков

В результате вода так и осталась в поселке. Затопила не только улицы, но и подвалы, погреба. У многих жителей уничтожены все продукты и заготовки.

«У меня ипотека. Двое детей. Один в садик ходит, другой — в школу. И что теперь делать?» — спрашивает местный житель Александр Стрелов.

Теперь экскаваторы роют новые русла, но вода не уходит. А паводок, по словам жителей, только начинается.

Облеты спасатели совершают ежедневно. Ищут новые затопленные территории, к которым без плавсредств не добраться. В Алтайском крае около 40 населенных пунктов остаются в зоне бедствия. Однако внезапно ударивший мороз устроил спасателям короткую передышку.

«Все сковало льдом и замерзло. Это дает нам время для того, чтобы провести перегруппировку сил, дать возможность отдохнуть муниципалитету, спасателям, всем силам и службам и приготовиться к новым угрозам, которые могут быть», — говорит начальник ГУ МЧС России по региону Игорь Лисин

На приусадебных участках работы не останавливаются. В некоторых домах полностью затопило погреба. Воду откачивают, но она снова прибывает.

Сейчас в зоне бедствия работают около полутора тысяч спасателей и более 500 единиц спецтехники. Однако людей не хватает. Самая сложная ситуация в Краснощековском, Усть-Пристанском и Зональном районах. С приходом тепла в регионе ожидают разлива рек еще и в предгорье.

А в Хакасии талые воды размыли дороги в четырех поселках. Правда, сейчас там тоже подморозило. Спасатели откачивают воду, чистят ливневую канализацию. Создают защитные насыпи и укрепляют дамбы. С приходом большой воды именно на них возлагают самые большие надежды.

К ликвидации последствий паводков готовы присоединиться и военные. Уже создана специальная группировка из 30 тысяч человек.

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