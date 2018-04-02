В Керчи рассмотрели новые правила землепользования и застройки

В конце прошлой недели в Керчи состоялись публичные слушания по рассмотрению Проекта Правил Землепользования и Застройки (ПЗЗ) МОГО Керчь. Докладчиком выступили соисполнители — представители Проектного института «Геоплан».

Документ размещен на официальном сайте администрации Керчи с января. С того момента официально поступило 49 обращений о внесении изменений в Правила ЗЗ. Как сообщил НСН мэр Керчи Сергей Бороздин, все вопросы рассмотрены и учтены. Протокол публичных слушаний будет в свободном доступе. После внесения всех предложений, проект ПЗЗ будет направлен на утверждение.

Напомним, в октябре 2017 года был заключен муниципальный контракт с НИИ Перспективного Градостроительства по разработке проекта правил землепользования и застройки МОГО Керчь.