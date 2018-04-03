В Губкинском мужчину осудили за интимную переписку со школьницами

В Губкинском мужчину признали виновным в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Его приговорили к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы колонии строгого режима . Об этом ИА «Север-Пресс» сообщили в следственном управлении следственного комитета РФ по ЯНАО.

Следствие и суд установили, что с мая по август прошлого года в одной из социальных сетей осужденный переписывался с несовершеннолетними девочками. Он беседовал с ними на сексуальные темы, отправлял интимные фотографии с пояснениями, а некоторым предлагал вступить с ним в половую связь.

Несмотря на суровый приговор, вину в совершенных преступлениях осужденный не признал и в содеянном не раскаялся.