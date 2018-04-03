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В Губкинском мужчину осудили за интимную переписку со школьницами
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В Губкинском мужчину осудили за интимную переписку со школьницами 

ИА Север-Пресс 32 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Губкинском мужчину признали виновным в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Его приговорили к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы колонии строгого режима. Об этом ИА «Север-Пресс» сообщили в следственном управлении следственного комитета РФ по ЯНАО.
Следствие и суд установили, что с мая по август прошлого года в одной из социальных сетей осужденный переписывался с несовершеннолетними девочками. Он беседовал с ними на сексуальные темы, отправлял интимные фотографии с пояснениями, а некоторым предлагал вступить с ним в половую связь.
Несмотря на суровый приговор, вину в совершенных преступлениях осужденный не признал и в содеянном не раскаялся.
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