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На Рязанском проспекте возведут стадион для зимних и летних видов спорта
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На Рязанском проспекте возведут стадион для зимних и летних видов спорта 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
На территории кампуса Государственного университета управления, который находится на Рязанском проспекте, построят открытый теплый всесезонный стадион. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
— Ректор Иван Лобанов отметил особую важность проектирования теплого стадиона. Система подогрева позволит обеспечить всесезонную эксплуатацию сооружения, а также создаст комфортные условия для спортсменов, тренеров, болельщиков и технического персонала, — добавил представитель пресс-службы.
В настоящее время на территории вуза расположены пять учебных корпусов, центр учебно-воспитательных программ, спортивный комплекс, бассейн и два корпуса общежития. (мю)
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