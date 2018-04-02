В Москве открыли мемориальную доску Владимиру Шухову

Торжественное открытие мемориальной доски инженеру Владимиру Григорьевичу Шухову прошло в субботу, 31 марта в Москве . Инициатором мероприятия стал Фонд «Шуховская башня», а БГТУ им. В. Г. Шухова выступил организатором церемонии и спонсором изготовления мемориала.

Мемориал находится по адресу: Москва, Зубовский бульвар, д.16-20. В этом доме великиё учёный проживал с 1932 по 1939 годы. Открытие приурочено к 165-летию В. Г. Шухова, великого инженера, чьё имя с гордостью носит Белгородский технологический университет. Белгородцы возложили цветы к мемориалу нашего великого земляка.

Гостями церемонии стали директор Центра культурно-воспитательной работы.вуза Наталья Митякина, директор учебного центра при МГТУ им. Баумана Татьяна Понфилова, правнук Владимира Григорьевича Шухова, президент Фонда «Шуховская башня» Владимир Шухов, ветеран дома Анжелика Осипова, скульптор Елена Елагина и жители микрорайона, где установлена мемориальная доска.

— Наше мемориальное сооружение создано в стиле конструктивизма, чтобы всё выглядело гармонично, — сказала на открытии скульптор Елена Елагина. — По поводу материала, из которого выполнена мемориальная доска — это фибробетон, инновационный современный материал. Мы использовали именно его, потому что хотели подчеркнуть, что Владимир Григорьевич Шухов любил всё современное и сам был новатором в своей области. В композиции мы использовали Шуховскую башню, так как хотели подчеркнуть значение гиперболоидных конструкций.

Наталья Митякина от имени руководства опорного университета Белгородской области поблагодарила всех присутствующих и отметила важность мероприятия как для вуза, так и для всей российской общественности. Владимир Фёдорович Шухов также выступил с заявлением, что подобные церемонии необходимы для сохранения памяти о наших великих земляках.

Далее все участники мероприятия посетили выставку Музея Москвы «Старая Квартира». Там, на мини-конференции выступили жильцы дома, которые были лично знакомы с великим учёным, и поделились своими воспоминаниями о его личности.

Справка

Владимир Григорьевич Шухов является выпускником МГТУ им. Баумана 1876 года. Именно там на последним году обучения будущий учёный зарегистрировал своё первое изобретение — паровую форсунку.