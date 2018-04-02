ФНС РФ напоминает о новом порядке применения контрольно-кассовой техники

К определенной группе налогоплательщиков относятся лица, применяющие единый налог на вмененный доход, а также патентную систему налогообложения, осуществляющих розничную торговлю и (или) услуги общественного питания и имеющих работников, с которыми заключены трудовые договоры.

Кроме того, указанная категория налогоплательщиков вправе уменьшить сумму единого налога, исчисленную за налоговые периоды 2018 года, на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники в размере не более 18 000 рублей на каждый экземпляр контрольно-кассовой техники, зарегистрированной с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018 года.

— приобрести ККТ нового типа либо провести модернизацию имеющейся ККТ;

— заключить договор с оператором фискальных данных

— зарегистрировать ККТ в ФНС России

За подробной информацией можно обратиться в ИНФС России №5 по г. Краснодару по телефону 8 861 992-07-09, либо по телефонам горячей линии операторов фискальных данных. В помощь налогоплательщикам и сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru, где в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники» можно найти интересующие данные.

ФНС напоминает, не откладывайте регистрацию новой ККТ на последний день. Это может привести к штрафным санкциям