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ФНС РФ напоминает о новом порядке применения контрольно-кассовой техники
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ФНС РФ напоминает о новом порядке применения контрольно-кассовой техники 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
К определенной группе налогоплательщиков относятся лица, применяющие единый налог на вмененный доход, а также патентную систему налогообложения, осуществляющих розничную торговлю и (или) услуги общественного питания и имеющих работников, с которыми заключены трудовые договоры.
Кроме того, указанная категория налогоплательщиков вправе уменьшить сумму единого налога, исчисленную за налоговые периоды 2018 года, на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники в размере не более 18 000 рублей на каждый экземпляр контрольно-кассовой техники, зарегистрированной с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018 года.
Федеральная налоговая служба предупреждает, что для работы по новому порядку необходимо:
— приобрести ККТ нового типа либо провести модернизацию имеющейся ККТ;
— заключить договор с оператором фискальных данных
— зарегистрировать ККТ в ФНС России
За подробной информацией можно обратиться в ИНФС России №5 по г. Краснодару по телефону 8 861 992-07-09, либо по телефонам горячей линии операторов фискальных данных. В помощь налогоплательщикам и сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru, где в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники» можно найти интересующие данные.
ФНС напоминает, не откладывайте регистрацию новой ККТ на последний день. Это может привести к штрафным санкциям
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