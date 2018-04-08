В российской столице открывается XVII Московский Пасхальный фестиваль

МОСКВА , 8 апреля. / ТАСС /. XVII Московский Пасхальный фестиваль откроется в воскресенье сразу двумя выступлениями Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева — художественного руководителя смотра. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

Днем оркестр и солисты оперной труппы Мариинки исполнят концертную версию оперы Петра Чайковского «Иоланта» в столичном зале, названном в честь композитора. Выступление будет транслироваться в режиме реального времени в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал».

17-й сезон Московского Пасхального фестиваля станет одним из самых продолжительных и масштабных за всю историю смотра. За 32 дня — с 8 апреля по 9 мая — симфоническая, хоровая, камерная и звонильная программы охватят 169 российских городов. Музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра и Гергиев планируют преодолеть на специальном чартерном поезде более 20 тысяч км пути и выступить почти в 30 городах.

Кульминацией концертной серии станет ежегодное выступление Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева на Поклонной горе в День Победы.