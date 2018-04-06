Светлую неделю откроет Пасхальный фестиваль

Фото с ресурса fborn-spb.ru Во Владимире в первый день Светлой седьмицы откроется VII Пасхальный фестиваль православной культуры, который продлится в областной столице семь дней. Фестиваль пройдет в стенах центра культуры и искусства на Соборной по благословению митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия.

Целью фестиваля является ознакомление жителей и гостей города с православной культурой, почитанием исторического прошлого Владимира, его духовных истоков и святынь, а также изучение и развитие интереса к традициям православной культуры.

Откроется фестиваль 9 апреля выступлением каперного хора «Распев» и выставкой мастеров декоративно-прикладного искусства.

Во вторник состоится круглый стол «Паломничество, как эффективная форма православной миссии», модератором которого выступит протоирей Анатолий Сегеда. Планируется, что участие в круглом столе примут гости из Москвы Санкт-Петербурга , Нижнего Новгорода, Великого Новгорода. Всех участников дискуссии ожидает экскурсия по церковному музею, который расположен в Богородице-Рождественском храме Владимирской епархии.

«В нем можно увидеть православные святыни из Сербии , хартию Арсения Элассонского (архиепископ Суздальский в 1620-1625 годы — примечание автора), святые иконы и многое другое. Стоит отметить, что посещение церковного музея абсолютно бесплатно для всех», –рассказала проректор по научной работе Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии Мария Федотова

В среду фестиваль продолжится встречей с активистами трезвенческого движения города и области. Будет работать команда психологов и специалистов-наркологов, готовых помочь людям, оказавшихся в беде.

«Наша помощь разделена на две части — теория и практика, которые проходят в храме Михаила Архангела и Князе-Владимирском храме. В среду можно будет прийти и привести своих знакомых, мужа, жену, ребенка, который подвергся пагубной привычке в виде алкоголя или наркотиков. Насильно, никто никого упекать никуда не будет. Людям объяснят, что алкоголь и другие привычки — зло, которое можно вылечить при помощи Бога и молитвы», — отметил руководитель клуба трезвости Дмитрий Нагорный

В четверг пройдут научно-церковные чтения «Богословие и наука» с участием представителей русской православной церкви и студентов кафедр религиоведения и теологии.

В субботу состоится пасхальный концерт православной молодежи.

«Пасха — главный праздник всего православного мира, поэтому в рамках фестиваля мы решили устроить концерт для нашей молодежи усилиями самих молодых людей. Он будет поделен на три части — духовная музыка, народное творчество и современная православная музыка», — подчеркнул диакон Дмитрий Щедегов.

Завершится пасхальный фестиваль в воскресение выступлениями детей из воскресных школ города.

«Участие в нем примут ученики пяти воскресных школ Владимира. Они представят свои театральные номера на библейские темы и мотивы. Мы должны понимать, что дети — наше будущее, будущее нашей православной церкви, поэтому завершится фестиваль выступлением, как раз, детишек», — резюмировал протоирей Ярослав Огурек.