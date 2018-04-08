Путин отметил значение Пасхального фестиваля в культурной жизни России

"Приветствую вас и поздравляю с открытием XVII Московского Пасхального фестиваля. Отрадно, что яркий творческий замысел маэстро Валерия Абисаловича Гергиева воплотился в столь благое дело, и уже многие годы Пасхальный фестиваль занимает достойное место в культурной, общественной жизни нашей страны. Преодолевая большие расстояния, знакомит жителей российских регионов с шедеврами отечественной и зарубежной музыкальной классики, лучшими образцами исполнительского и хорового искусства", — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что творческая атмосфера, концертная программа, мастерство Мариинского симфонического оркестра и известные музыканты и певцы оставят у зрителей незабываемые впечатления.