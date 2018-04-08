Патриарх Кирилл отметил значимость Московского Пасхального фестиваля

"Московский Пасхальный фестиваль является одним из наиболее значимых событий. Благодаря усилиям организаторов фестиваля с шедеврами духовной и светской музыки вновь смогут познакомиться многие слушатели, в том числе проживающие в домах престарелых, дети-сироты и люди с ограниченными возможностями", — отметил предстоятель Русской православной церкви в обращении, которое на открытии фестиваля зачитал епископ Домодедовский Иоанн.

Патриарх также выразил надежду, что «эта замечательная традиция будет сохраняться и впредь».

Семнадцатый сезон Московского Пасхального фестиваля в этом году станет одним из самых продолжительных и пройдет с 8 апреля по 9 мая. Музыканты Мариинского театра во главе с худруком фестиваля Валерием Гергиевым отправятся на гастроли на специальном поезде. Они преодолеют более 20 тысяч километров пути и выступят во многих городах страны.