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Патриарх Кирилл отметил значимость Московского Пасхального фестиваля
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Патриарх Кирилл отметил значимость Московского Пасхального фестиваля 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси отметил большую значимость Московского Пасхального фестиваля.
"Московский Пасхальный фестиваль является одним из наиболее значимых событий. Благодаря усилиям организаторов фестиваля с шедеврами духовной и светской музыки вновь смогут познакомиться многие слушатели, в том числе проживающие в домах престарелых, дети-сироты и люди с ограниченными возможностями", — отметил предстоятель Русской православной церкви в обращении, которое на открытии фестиваля зачитал епископ Домодедовский Иоанн.
Патриарх также выразил надежду, что «эта замечательная традиция будет сохраняться и впредь».
Семнадцатый сезон Московского Пасхального фестиваля в этом году станет одним из самых продолжительных и пройдет с 8 апреля по 9 мая. Музыканты Мариинского театра во главе с худруком фестиваля Валерием Гергиевым отправятся на гастроли на специальном поезде. Они преодолеют более 20 тысяч километров пути и выступят во многих городах страны.
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