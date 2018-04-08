Мариинка откроет 8 апреля Московский Пасхальный фестиваль

XVII Московский Пасхальный фестиваль открывается в российской столице выступлениями симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Московской филармонии в воскресенье, сообщает РИА Новости, ссылаясь на организаторов фестиваля.

Днем в воскресенье оркестр и солисты Мариинки исполнят концертную версию оперы Петра Чайковского «Иоланта». Выступление сможет увидеть каждый желающий, так как оно будет транслироваться в режиме реального времени в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал».

«Торжественное открытие фестиваля по традиции состоится в Большом зале Московской государственной консерватории. В программе вечера — дуэты и арии из «Трубадура» Джузеппе Верди, «Адрианы Лекуврер» Франческо Чилеа и «Пиковой дамы» Чайковского в исполнении сопрано Татьяны Сержан и баритона Алексея Маркова», — сообщают организаторы.

Как отметил на презентации фестиваля министр культуры Владимир Мединский, 17-й сезон фестиваля в этом году станет одним из самых продолжительных. За 32 дня, с 8 апреля по 9 мая, симфоническая, хоровая, камерная программы, а также программа колокольных звонов охватят 169 российских городов.

«Фестиваль дает возможность гражданам нашей страны в глубинке посмотреть те концерты Мариинского театра, на которые тяжело достать билеты в Петербурге, и в Москве, и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и Токио, и по всему миру», — сказал Мединский.

По его словам, музыканты отправятся на гастроли на специальном поезде Московского Пасхального фестиваля. Они преодолеют более 20 тысяч километров пути и выступят почти в 30 городах.

На смотре будет уделено большое внимание юбилеям знаменитых деятелей культуры: это композиторы Александр Даргомыжский, Александр Бородин, Арам Хачатурян, Тихон Хренников, Антонио Вивальди, Шарль Гуно, Макс Брух, Жорж Бизе, Джакомо Пуччини, Джордж Гершвин, 200-летию со дня рождения хореографа Мариуса Петипа, а также 100-летию со дня смерти Клода Дебюсси, добавляют организаторы.