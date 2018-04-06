АМПП просит водителей Москвы внимательнее выбирать места парковки из-за пасхальных мероприятий 7-8 апреля

ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) просит столичных водителей внимательнее выбирать места парковки из-за проведения пасхальных мероприятий в предстоящие выходные дни, 7-8 апреля 2018 г., сообщили в пресс-службе учреждения.

«В предстоящие выходные дни в столице пройдут праздничные мероприятия в связи с Пасхой. Также в субботу, 7 апреля, откроется весенний фестиваль «Пасхальный дар», который ежегодно привлекает множество москвичей и гостей столицы в центр города. ГКУ «АМПП» напоминает автолюбителям о необходимости соблюдать правила парковки и оставлять свои машины только в разрешенных местах, чтобы не подвергать опасности пешеходов и не затруднять проезд для городского транспорта», — говорится в сообщении.

По словам заместителя генерального директора ГКУ «АМПП» Андрея Головатюка, которые цитирует пресс-служба, в эти дни на улицах города возрастет количество пешеходов и увеличится число автобусов, перевозящих пассажиров к основным мемориальным комплексам. «Неправильно припаркованные автомобили могут существенно осложнить движение транспорта и создать опасность для здоровья горожан. Поэтому хотелось бы попросить всех автомобилистов быть особенно внимательными при выборе места для стоянки и соблюдать правила дорожного движения», — отметил он.

В пресс-службе напомнили, что согласно правилам дорожного движения остановка и стоянка запрещены на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними, на трамвайных путях, тротуарах, железнодорожных переездах, в тоннелях, на остановках общественного транспорта и в других местах, где установлены знаки 3.27 и 3.28.

«Также отметим, что в связи с пасхальными мероприятиями на ряде участков города будут введены временные ограничения для движения личного транспорта», — добавили в пресс-службе.